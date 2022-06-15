«Они хотят только пополнять кассы, не щадя футболистов». Профсоюз игроков раскритиковал УЕФА за возможный новый турнир

УЕФА планирует организовать новый клубный турнир. Идея вызвала неодобрение со стороны Профсоюза футболистов-профессионалов Франции.

«УЕФА сделал прекрасное обещание нового турнира в США. Это может прибить тех, кто считает что организация хочет только пополнять свои кассы, не обращая внимание на здоровье игроков, не обращая внимания на футбол.

Как облегчить и без того безумный календарь, если не добавить новый турнир? На такое надо было решиться. И УЕФА сделал это!

Спасибо, УЕФА», – иронично заявил Профсоюз.