«Они хотят только пополнять кассы, не щадя футболистов». Профсоюз игроков раскритиковал УЕФА за возможный новый турнир

УЕФА планирует организовать новый клубный турнир. Идея вызвала неодобрение со стороны Профсоюза футболистов-профессионалов Франции.
«УЕФА сделал прекрасное обещание нового турнира в США. Это может прибить тех, кто считает что организация хочет только пополнять свои кассы, не обращая внимание на здоровье игроков, не обращая внимания на футбол.
Как облегчить и без того безумный календарь, если не добавить новый турнир? На такое надо было решиться. И УЕФА сделал это!
Спасибо, УЕФА», – иронично заявил Профсоюз.
- В 2024 году у Лиги чемпионов появится новый формат.
- Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».
- 8 лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.
Источник: UNFP