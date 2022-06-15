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«Они хотят только пополнять кассы, не щадя футболистов». Профсоюз игроков раскритиковал УЕФА за возможный новый турнир

УЕФА планирует организовать новый клубный турнир. Идея вызвала неодобрение со стороны Профсоюза футболистов-профессионалов Франции.

«УЕФА сделал прекрасное обещание нового турнира в США. Это может прибить тех, кто считает что организация хочет только пополнять свои кассы, не обращая внимание на здоровье игроков, не обращая внимания на футбол.

Как облегчить и без того безумный календарь, если не добавить новый турнир? На такое надо было решиться. И УЕФА сделал это!

Спасибо, УЕФА», – иронично заявил Профсоюз.

  • В 2024 году у Лиги чемпионов появится новый формат.
  • Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».
  • 8 лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.

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Источник: UNFP

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15.06.2022 23:38
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