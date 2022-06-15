Стали известны все 32 участника ЧМ-2022

Стали известны все участники чемпионата мира в Катаре.
Сборная Коста-Рики после победы над Новой Зеландией стала последним, 32-м участником финальной части турнира.
Чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.
- Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
- Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
- Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.
- Северная Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Рика.
Составы всех групп чемпионата мира в Катаре
Отбор ЧМ-2022. Коста-Рика обыграла Новую Зеландию и вышла на чемпионат мира
Источник: Бомбардир.ру