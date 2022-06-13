Лахтер: «Кокорин закончил карьеру два года назад. «Фиорентина» хочет от него избавиться»

Футбольный агент Деннис Лахтер заявил о желании «Фиорентины» избавиться от нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин уже закончил свою карьеру года два назад, ничего уже не будет. Всe, что могло быть, уже случилось. Кому он нужен в России?

Да, от него хотят избавиться. Вы про многих футболистов в Европе слышите, что от них хотят избавиться, как говорят про наших? Им бы хоть куда-то перейти, вот такой у нас уровень», – сказал Лахтер.