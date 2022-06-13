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  • Лахтер: «Кокорин закончил карьеру два года назад. «Фиорентина» хочет от него избавиться»

Лахтер: «Кокорин закончил карьеру два года назад. «Фиорентина» хочет от него избавиться»

13 июня 2022, 20:16
5

Футбольный агент Деннис Лахтер заявил о желании «Фиорентины» избавиться от нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин уже закончил свою карьеру года два назад, ничего уже не будет. Всe, что могло быть, уже случилось. Кому он нужен в России?

Да, от него хотят избавиться. Вы про многих футболистов в Европе слышите, что от них хотят избавиться, как говорят про наших? Им бы хоть куда-то перейти, вот такой у нас уровень», – сказал Лахтер.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Metaratings
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (5)
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111Hunter111
1655140809
Только он не закончил карьеру.
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PAREVG.
1655141183
Карьера Кокорина завершилась в ночь загула с Мамаевым, вот только он сам этого еще не понял...
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nemolod
1655143661
Мало ли кто чего хочет,а придется два сезона контракт исполнять! А насчет его игровой формы-это уже проблема клуба и их тренеров!
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Lilipyt
1655149708
Много раз клубы хотели избавиться от иностранцев. То что он это не помнит или делает вид что этого не было не показатель.
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