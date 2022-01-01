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Лахтер: «Кокорин закончил карьеру два года назад. «Фиорентина» хочет от него избавиться»

Футбольный агент Деннис Лахтер заявил о желании «Фиорентины» избавиться от нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин уже закончил свою карьеру года два назад, ничего уже не будет. Всe, что могло быть, уже случилось. Кому он нужен в России?

Да, от него хотят избавиться. Вы про многих футболистов в Европе слышите, что от них хотят избавиться, как говорят про наших? Им бы хоть куда-то перейти, вот такой у нас уровень», – сказал Лахтер.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3628

    Питерский князь 23 минуты назад

    Как бы Кокорин, как недвижку не аристовали!
    =))
    Гнилой уволень, как весь СпартаГ!
    =)))

    1
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  • ...
    Рейтинг: +4315

    PAREVG. 27 минут назад

    Карьера Кокорина завершилась в ночь загула с Мамаевым, вот только он сам этого еще не понял...

    2
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    Рейтинг: +3628

    Питерский князь > PAREVG. 8 минут назад

    Лучше бы жопой в муравейник сели, чем так опозорились!
    =)))

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  • ...
    Рейтинг: +647

    111Hunter111 33 минуты назад

    Только он не закончил карьеру.

    0
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