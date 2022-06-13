Гальтье близок к назначению в «ПСЖ». Мбаппе против его приглашения

Журналист beIN Sports Омар Альтундаг сообщил, что Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ».

По его информации, с вероятностью 99 процентов новым тренером парижан станет Кристоф Гальтье из «Ниццы».

Ранее стало известно, что кандидатуру Гальтье поддерживает советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Однако нападающий Килиан Мбаппе не хочет работать с 55-летним специалистом, что может помешать назначению.