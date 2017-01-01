Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?

Гальтье близок к назначению в «ПСЖ». Мбаппе против его приглашения

Журналист beIN Sports Омар Альтундаг сообщил, что Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ».

По его информации, с вероятностью 99 процентов новым тренером парижан станет Кристоф Гальтье из «Ниццы».

Ранее стало известно, что кандидатуру Гальтье поддерживает советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Однако нападающий Килиан Мбаппе не хочет работать с 55-летним специалистом, что может помешать назначению.

Новости по теме
Почеттино собирается сделать паузу в карьере, а потом вернуться в АПЛ 1
Почеттино получит минимум 15 миллионов за расторжение контракта с «ПСЖ»
У Доннаруммы случился конфликт с болельщиком после матча Англия – Италия
Источник: твиттер Омара Альтундага

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:34
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +15894

    Cleaner 6 минут назад

    Шаварушка Мбаппе диктует клубу свои условия. Бред какой то...(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10147

    "supermax" 38 минут назад

    Надеюсь руководство псж в полной мере почувствует чего будет стоить им мбаппе в команде.... Испортили игрока

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1413

    Parham 49 минут назад

    Мбапе уже стал - царём царей!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +69

    Бывалый1488 1 час назад

    Мбапе.. ты прям везде против) создай свой клуб и набирай туда кого не против...

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +506

    Октавиус > Бывалый1488 5 минут назад

    так у него уже есть свой клуб) появился в конце мая при продлении контракта с ПСЖ

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11