«МЮ» намерен перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». Будет встреча с агентом Мендешем

«Ливерпуль» близок к договоренности по трансферу нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, но «Манчестер Юнайтед» продолжает участвовать в борьбе.

Манчестерцы планируют встречу с агентом Нуньеса Жорже Мендешем. «МЮ» готов заплатить за уругвайца 85 миллионов фунтов стерлингов.