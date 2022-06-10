«МЮ» намерен перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». Будет встреча с агентом Мендешем

«Ливерпуль» близок к договоренности по трансферу нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, но «Манчестер Юнайтед» продолжает участвовать в борьбе.
Манчестерцы планируют встречу с агентом Нуньеса Жорже Мендешем. «МЮ» готов заплатить за уругвайца 85 миллионов фунтов стерлингов.
- 22-летний уругваец – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
- Рыночная стоимость Нуньеса – 50 миллионов евро.
- Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».
Источник: Express