«Бенфика» не продала Нуньеса «Ливерпулю» за 70+30 миллионов. 80+20 – новое предложение

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес близок к переходу в «Ливерпуль».
По информации A Bola, английский клуб согласовал контракт с 22-летним уругвайцем до 2027 года.
«Бенфика» отклонила первое предложение «Ливерпуля» по схеме 70+30 миллионов евро. Английский клуб сделал второе предложение – 80+20 миллионов. Португальцы попытаются получить еще более крупную сумму.
Стороны близки к договоренности по трансферу. Решение будет принято в ближайшие дни.
- Нуньес – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
- Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.
- Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».
Источник: A Bola