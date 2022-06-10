«Бенфика» не продала Нуньеса «Ливерпулю» за 70+30 миллионов. 80+20 – новое предложение

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес близок к переходу в «Ливерпуль».

По информации A Bola, английский клуб согласовал контракт с 22-летним уругвайцем до 2027 года.

«Бенфика» отклонила первое предложение «Ливерпуля» по схеме 70+30 миллионов евро. Английский клуб сделал второе предложение – 80+20 миллионов. Португальцы попытаются получить еще более крупную сумму.

Стороны близки к договоренности по трансферу. Решение будет принято в ближайшие дни.