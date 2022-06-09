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  • Кавазашвили – о замене Ваноли в «Спартаке»: «Может, Зарема? Буду восхищен ее упорством и силой воли»

Кавазашвили – о замене Ваноли в «Спартаке»: «Может, Зарема? Буду восхищен ее упорством и силой воли»

9 июня 2022, 21:23
6

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о скорой отставке Паоло Ваноли.

«Неужели он реально ушeл... Нифига себе. Наверное, никто не знает какой они подписали контракт, может быть, подписали до конца сезона, но никто об этом не знал.

Но если у него действующий контракт и он сорвал его, то надо платить неустойку. Возможно, была договорeнность спасти команду до конца сезона.

Единственное что он сумел сделать, навeл порядок игровой дисциплины. Это было заметно по игре в защите.

Федун со своей супругой могут принять неординарное решение по поводу нового тренера. Недавно господин Федун очень хвалил свою супругу Зарему и сказал, что она закончила академию «Барселоны».

Я скажу это, не смеясь, но, может быть, Зарема Салихова возглавит московский «Спартак», такого случая ведь не было ещe.

Если действительно такое будет, я буду восхищeн еe упорством и силой воли, она станет первой женщиной тренером в клубе», – сказал Кавазашвили.

  • Зарема закончила факультет футбола в университете Барселоны.
  • Ваноли решил уйти из «Спартака» по трем причинам.
  • Клуб собирается заменить итальянца другим иностранцем.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор Салихова Зарема
Комментарии (6)
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acor94
1654804891
Да, я уже этого хочу. Зарему в тренеры!!!
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SanInstructor
1654805280
LOL
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житель СПб
1654806335
Я об этом уже написал раньше, о такой возможности! А насчет ума и такта... Уж такта то у нее точно не очень много...
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Salt-N-Pepa
1654818851
Втюрился в нее что - ли?)
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rash1959
1654835201
Как же становится стыдно после высказываний этих "ветеранов" _ловчев-каваз-или). Как трудности - то они расчехляют свой поганый язык. С такими помощниками и врагов не надо.
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odessakmv
1654846021
у нас вроде реклама порно запрещена? а Зарема тренер "Спартака" - это уже из разряда "запрещенное"!
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