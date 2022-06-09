Кавазашвили – о замене Ваноли в «Спартаке»: «Может Зарема? Буду восхищен ее упорством и силой воли»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о скорой отставке Паоло Ваноли.

«Неужели он реально ушeл... Нифига себе. Наверное, никто не знает какой они подписали контракт, может быть, подписали до конца сезона, но никто об этом не знал.

Но если у него действующий контракт и он сорвал его, то надо платить неустойку. Возможно, была договорeнность спасти команду до конца сезона.

Единственное что он сумел сделать, навeл порядок игровой дисциплины. Это было заметно по игре в защите.

Федун со своей супругой могут принять неординарное решение по поводу нового тренера. Недавно господин Федун очень хвалил свою супругу Зарему и сказал, что она закончила академию «Барселоны».

Я скажу это, не смеясь, но, может быть, Зарема Салихова возглавит московский «Спартак», такого случая ведь не было ещe.

Если действительно такое будет, я буду восхищeн еe упорством и силой воли, она станет первой женщиной тренером в клубе», – сказал Кавазашвили.