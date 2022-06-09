Далот: «Роналду – машина. Надеюсь, он будет в «МЮ» еще много-много лет»

Защитник «МЮ» Диогу Далот высказался об одноклубнике Криштиану Роналду.
«Его статистика говорит сама за себя. Это машина – мне нравится его так называть. Его переход стал плюсом для клуба и фанатов.
Надеюсь, он будет с нами еще много-много лет. Роналду не будет играть вечно, но точно поиграет еще несколько лет. Нужно просто наслаждаться тем, что он здесь», – сказал Далот.
- 37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
- С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Источник: сайт «МЮ»