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Далот: «Роналду – машина. Надеюсь, он будет в «МЮ» еще много-много лет»

Защитник «МЮ» Диогу Далот высказался об одноклубнике Криштиану Роналду.

«Его статистика говорит сама за себя. Это машина – мне нравится его так называть. Его переход стал плюсом для клуба и фанатов.

Надеюсь, он будет с нами еще много-много лет. Роналду не будет играть вечно, но точно поиграет еще несколько лет. Нужно просто наслаждаться тем, что он здесь», – сказал Далот.

  • 37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
  • С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Источник: сайт «МЮ»

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Сегодня, 17:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +10409

    Алексей З 1 час назад

    Статистика ?
    Футбол командный вид спорта. Кому ныжны его показатели ,если клуб показал худший результат лет за 10. ?
    Это как у нас Агаларов и Уфа....
    Очень многих английских игроков отличает хорошая физика и отсутствия интилекта.
    Это тот случай.

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