Нуньес – главная трансферная цель «Ливерпуля». Дарвин хочет перейти в команду Клоппа

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

По информации Sky Sports, 22-летний уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. «Бенфика» оценивает его в 100 миллионов евро.

Англичане пока не делали предложений по Нуньесу. Сам футболист хочет перейти в «Ливерпуль».