Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

Нуньес – главная трансферная цель «Ливерпуля». Дарвин хочет перейти в команду Клоппа

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

По информации Sky Sports, 22-летний уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. «Бенфика» оценивает его в 100 миллионов евро.

Англичане пока не делали предложений по Нуньесу. Сам футболист хочет перейти в «Ливерпуль».

  • Нуньес – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
  • Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.
  • Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».

Новости по теме
«Ливерпуль» предложил 100 миллионов за Нуньеса. Трансфер может стать рекордным для клуба 3
«Реал» рассматривает пять форвардов после сорвавшегося перехода Мбаппе 17
«Атлетико» хочет заменить Суареса форвардом «Бенфики» Нуньесом
Источник: Sky Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:41
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +580

    SinyaaPyll 1 час назад

    Тропой Суареса. Надеюсь, вырастет не хуже Луиса.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1800

    Maxi_7 1 час назад

    Игрок неплохой, видно, что боец, очень пробивной и напористый, понятно почему его Клопп заприметил. Стоит ли он 100 миллионов это вопрос, конечно... в контексте чемпионата Португалии он смотрится классно, думаю, в АПЛ также высока вероятность, что заиграет. Только вот, думаю, проблема Ливерпуля сейчас не в недостатке боевитых игроков - их сейчас там в изобилии, а в недостатке тонких и креативных игроков мирового уровня - полузащитников, которые могли бы принимать какие-то нестандартные решения, когда соперник окапывается в своей штрафной... на данный момент в Ливерпуле такого игрока нет...так, Тьяго редко может отдать что-то, но в основном это всё какой-то навал - бесконечные навесы, дальние удары в молоко и прочее... из-за чего красные пот

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1800

    Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

    ...потеряли много очков в прошлом сезоне...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11