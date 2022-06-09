Нуньес – главная трансферная цель «Ливерпуля». Дарвин хочет перейти в команду Клоппа

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом.
По информации Sky Sports, 22-летний уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. «Бенфика» оценивает его в 100 миллионов евро.
Англичане пока не делали предложений по Нуньесу. Сам футболист хочет перейти в «Ливерпуль».
- Нуньес – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
- Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.
- Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».
Источник: Sky Sports