Главные новости дня. «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок, «Локо» купил защитника Фассона

Шапи вернулся в «Краснодар».

Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов).

«Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита».

Официально: «Локомотив» купил защитника Фассона за 3 миллиона.

2 тайма по 30 минут, ауты ногой, 5-минутные удаления: с 2023 года в Нидерландах начнут тестировать новые правила футбола.

В ФНЛ будет 18 команд вместо 20. Турниру вернут историческое название (Иван Карпов).

«Ливерпуль» предложил 100 миллионов за Нуньеса. Трансфер может стать рекордным для клуба.

У «Факела» появится новый стадион (Илья Казаков).

Агаларов показал лучшую бомбардирскую статистику, чем Роналду, Бензема, Левандовски и Холанд.

Только один клуб РПЛ проведет летние сборы не в России.