В ФНЛ будет 18 команд вместо 20. Турниру вернут историческое название (Иван Карпов)

Стали известны подробности нового сезона ФНЛ. Главное – в турнире будет 18 команд, а не 20, как в предыдущем.

«Ротация между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет 4 на 4. Споры идут по дате старта первенства: 9 или 16 июля. Склоняются ко второму варианту.

Также в РФС планируют отказаться от бренда ФНЛ и вернуть историческое название: первая и вторая лиги. Так понятнее.

Играть хотят не все матчи в один день, как сейчас – а в течение выходных», – сообщил инсайдер Иван Карпов.