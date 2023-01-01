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В ФНЛ будет 18 команд вместо 20. Турниру вернут историческое название (Иван Карпов)

Стали известны подробности нового сезона ФНЛ. Главное – в турнире будет 18 команд, а не 20, как в предыдущем.

«Ротация между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет 4 на 4. Споры идут по дате старта первенства: 9 или 16 июля. Склоняются ко второму варианту.

Также в РФС планируют отказаться от бренда ФНЛ и вернуть историческое название: первая и вторая лиги. Так понятнее.

Играть хотят не все матчи в один день, как сейчас – а в течение выходных», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

  • Официальные решения должен обнародовать РФС.
  • ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
  • Из участников последнего сезона ФНЛ лицензии на дальнейшее участие не получили «Спартак-2» (ликвидирован), «Олимп-Долгопрудный» и «Томь».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 14:35
Комментарии4
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    Рейтинг: +24412

    bset 44 минуты назад

    Придумали название, не подумали, как оно будет использоваться, а теперь "Вернем старое название". Отрицательная селекция в управлении налицо.

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    Рейтинг: +76

    Назарян 1 час назад

    после 10 места в этом году пожалуй в следующем возможно и в ФНЛ будут играть

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    Рейтинг: +162

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Надеюсь Спартак тоже будет в фнл, верим

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    Рейтинг: +3239

    lordmrv > Salt-N-Pepa 8 минут назад

    К чему вот ты ляпнул, ни как из статьи не пойму. Лишь бы бзнуть в эфире.

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