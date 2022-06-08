В ФНЛ будет 18 команд вместо 20. Турниру вернут историческое название (Иван Карпов)

Стали известны подробности нового сезона ФНЛ. Главное – в турнире будет 18 команд, а не 20, как в предыдущем.
«Ротация между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет 4 на 4. Споры идут по дате старта первенства: 9 или 16 июля. Склоняются ко второму варианту.
Также в РФС планируют отказаться от бренда ФНЛ и вернуть историческое название: первая и вторая лиги. Так понятнее.
Играть хотят не все матчи в один день, как сейчас – а в течение выходных», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- Официальные решения должен обнародовать РФС.
- ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
- Из участников последнего сезона ФНЛ лицензии на дальнейшее участие не получили «Спартак-2» (ликвидирован), «Олимп-Долгопрудный» и «Томь».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова