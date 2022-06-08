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  • В ФНЛ будет 18 команд вместо 20. Турниру вернут историческое название (Иван Карпов)

В ФНЛ будет 18 команд вместо 20. Турниру вернут историческое название (Иван Карпов)

8 июня 2022, 14:35
7

Стали известны подробности нового сезона ФНЛ. Главное – в турнире будет 18 команд, а не 20, как в предыдущем.

«Ротация между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет 4 на 4. Споры идут по дате старта первенства: 9 или 16 июля. Склоняются ко второму варианту.

Также в РФС планируют отказаться от бренда ФНЛ и вернуть историческое название: первая и вторая лиги. Так понятнее.

Играть хотят не все матчи в один день, как сейчас – а в течение выходных», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

  • Официальные решения должен обнародовать РФС.
  • ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
  • Из участников последнего сезона ФНЛ лицензии на дальнейшее участие не получили «Спартак-2» (ликвидирован), «Олимп-Долгопрудный» и «Томь».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. ФНЛ
Комментарии (7)
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Salt-N-Pepa
1654688882
Надеюсь Спартак тоже будет в фнл, верим
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Назарян
1654689060
после 10 места в этом году пожалуй в следующем возможно и в ФНЛ будут играть
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ArReal
1654694372
Делают вид, что работают)) Неужели этим клоунами ещё и зарплату там платят?
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алдан2014
1654696208
Карпов,а как же Бикеич в Спартаке? Теперь новую хрень выдумал. Это одни документы переписывать бабла уйдёт не меряно
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вальтер79
1654709630
сильные реформы вот заживем круто после них))
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