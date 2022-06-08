«Фиорентина» и Кокорин не ведут переговоры о расторжении контракта («Р-Спорт»)

«Фиорентина» не ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта.
«Подобные новости то и дело появляются в СМИ уже год, но это не имеет ничего общего с реальностью.
«Фиорентина» не ведет переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта», – сообщил «Р-Спорту» источник в «Фиорентине».
- В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Р-Спорт»