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«Фиорентина» и Кокорин не ведут переговоры о расторжении контракта («Р-Спорт»)

«Фиорентина» не ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта.

«Подобные новости то и дело появляются в СМИ уже год, но это не имеет ничего общего с реальностью.

«Фиорентина» не ведет переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта», – сообщил «Р-Спорту» источник в «Фиорентине».

  • В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Р-Спорт»

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