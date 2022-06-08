«Фиорентина» и Кокорин не ведут переговоры о расторжении контракта («Р-Спорт»)

«Фиорентина» не ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта.

«Подобные новости то и дело появляются в СМИ уже год, но это не имеет ничего общего с реальностью.

«Фиорентина» не ведет переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта», – сообщил «Р-Спорту» источник в «Фиорентине».