Орлов: «Зарема какую-то футбольную школу окончила. Так что семья поднимает свой IQ»

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на новость, что Зарема Салихова стала дипломированным специалистом в области спорта.

Она закончила факультет футбола в университете Барселоны.

Зарема – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Супруга Федуна, как я прочитал, какую-то футбольную школу окончила за рубежом. Так что семья поднимает свой IQ в области футбола.

Но до тех пор, пока там будут менять тренера каждый год и приглашать игроков по непонятной причине, там не будет команды», – считает Орлов.