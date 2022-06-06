Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Орлов: «Зарема какую-то футбольную школу окончила. Так что семья поднимает свой IQ»

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на новость, что Зарема Салихова стала дипломированным специалистом в области спорта.

  • Она закончила факультет футбола в университете Барселоны.
  • Зарема – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Супруга Федуна, как я прочитал, какую-то футбольную школу окончила за рубежом. Так что семья поднимает свой IQ в области футбола.

Но до тех пор, пока там будут менять тренера каждый год и приглашать игроков по непонятной причине, там не будет команды», – считает Орлов.

Новости по теме
«Он малокомпетентен в футболе, не понимает игру». Орлов – о Федуне 22
Орлов: «Сказал Кержакову, чтобы он не унывал. Все болельщики «Нижнего Новгорода» за него»
«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России 9 июля в Казани (Геннадий Орлов) 32
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.06.2022 22:10
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +22843

    DOCTOR PENALTY 59 минут назад

    А Федуна теперь на кухню?)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17957

    Persona_non_Grata 1 час назад

    К сожалению вынужден согласиться с Орловым (((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4286

    mopecekca 1 час назад

    орлов, ты про зенит серани чтонить, что все про Спартак то?

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12764

    playsh 1 час назад

    Гена,не завидуй,твой IQ уже ничем не поднять,сохраняй то,что осталось.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1992

    almanev > playsh 1 час назад

    Он, бы и рад, но деменция

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11