Посольство Италии – о давлении на Ваноли и Каттани: «Ничем не обоснованные слухи»

Итальянское посольство прокомментировало высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что на Паоло Ваноли и Луку Каттани оказывалось давление из консульства и министерства Италии
Позже Федун заявил, что «давление на тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом», а не итальянское посольство.
«Посольство Италии опровергает ничем не обоснованные слухи о якобы имевшем место давлении на Паоло Ваноли со стороны итальянских государственных учреждений», – заявили в посольстве.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил уволенного Руя Виторию.
- Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
Источник: «Спорт-РБК»