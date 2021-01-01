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Посольство Италии – о давлении на Ваноли и Каттани: «Ничем не обоснованные слухи»

Итальянское посольство прокомментировало высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что на Паоло Ваноли и Луку Каттани оказывалось давление из консульства и министерства Италии

Позже Федун заявил, что «давление на тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом», а не итальянское посольство.

«Посольство Италии опровергает ничем не обоснованные слухи о якобы имевшем место давлении на Паоло Ваноли со стороны итальянских государственных учреждений», – заявили в посольстве.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-РБК»

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