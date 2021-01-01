РФС планирует сократить ФНЛ до 18 команд (Иван Карпов)

а кто-то собирался расширять РПЛ за счет клубов ФНЛ до 18-20 клубов...) а если бы не было госфинансирования клубов, и этих бы 18 в ФНЛ не собрали...
ФНЛ ждет сокращение команд-участниц. Такие планы есть у РФС. Инициативу предложили тренеры лиги. Создана рабочая группа.
Если в прошлом розыгрыше турнира участвовало 20 клубов, то теперь, по задумке, там будет 18 команд.
- ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
- Из участников последнего сезона ФНЛ лицензии на дальнейшее участие не получили «Спартак-2» (ликвидирован), «Олимп-Долгопрудный» и «Томь».
- Новый сезон ФНЛ стартует в июле.