РФС планирует сократить ФНЛ до 18 команд (Иван Карпов)

ФНЛ ждет сокращение команд-участниц. Такие планы есть у РФС. Инициативу предложили тренеры лиги. Создана рабочая группа.

Если в прошлом розыгрыше турнира участвовало 20 клубов, то теперь, по задумке, там будет 18 команд.

ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Из участников последнего сезона ФНЛ лицензии на дальнейшее участие не получили «Спартак-2» (ликвидирован), «Олимп-Долгопрудный» и «Томь».

Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

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