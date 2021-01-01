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РФС планирует сократить ФНЛ до 18 команд (Иван Карпов)

ФНЛ ждет сокращение команд-участниц. Такие планы есть у РФС. Инициативу предложили тренеры лиги. Создана рабочая группа.

Если в прошлом розыгрыше турнира участвовало 20 клубов, то теперь, по задумке, там будет 18 команд.

  • ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
  • Из участников последнего сезона ФНЛ лицензии на дальнейшее участие не получили «Спартак-2» (ликвидирован), «Олимп-Долгопрудный» и «Томь».
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22995

    JTherry 12 минут назад

    а кто-то собирался расширять РПЛ за счет клубов ФНЛ до 18-20 клубов...) а если бы не было госфинансирования клубов, и этих бы 18 в ФНЛ не собрали...

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