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«Реал» отпустит Лунина в аренду, если он продлит контракт с клубом

В «Реале» рассчитывают на вратаря Андрея Лунина в будущем.

Клуб готов отпустить украинца в аренду на сезон-2022/23, чтобы он получал больше игровой практики, однако перед этим голкипер должен продлить действующий контракт.

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года.

  • В прошедшем сезоне Лунин пропустил 4 гола в 4 матчах.
  • «Реал» уже отдавал его в аренду «Леганесу», «Вальядолиду» и «Овьедо».

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Источник: Marca

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