«Реал» отпустит Лунина в аренду, если он продлит контракт с клубом

В «Реале» рассчитывают на вратаря Андрея Лунина в будущем.
Клуб готов отпустить украинца в аренду на сезон-2022/23, чтобы он получал больше игровой практики, однако перед этим голкипер должен продлить действующий контракт.
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года.
- В прошедшем сезоне Лунин пропустил 4 гола в 4 матчах.
- «Реал» уже отдавал его в аренду «Леганесу», «Вальядолиду» и «Овьедо».
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Источник: Marca