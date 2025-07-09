Реакция Губерниева на скандал с Луниным из-за русского слова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал хейт в адрес вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Мадридцы сегодня в 22:00 мск сыграют с «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ.

Перед матчем игроков «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на родном языке.

Лунин сказал по-русски вместо украинской версии «півфінал», за что получил в соцсетях много критики и оскорблений.

Андрей – уроженец Краснограда (Харьковская область).

«Больше половины Украины говорит на русском. Люди, которые говорят на русском языке, раскритиковали вратаря, который говорит на том же языке.

Молодцы, что могу сказать! Русский язык объединяет игроков «Реала» со всем миром», – сказал Губерниев.