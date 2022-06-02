Шварц прокомментировал назначение на пост главного тренера «Герты»

Новый главный тренер «Герты» Сандро Шварц высказался после подписания контракта с берлинским клубом.

Стороны заключили соглашение до лета 2024 года.

«У меня было несколько хороших и интенсивных разговоров со спортивным директором «Герты». Они были максимально открытыми и конструктивными.

Я очень рад помогать в формировании нового проекта «Герты». Клуб пережил непростой период.

С нетерпением жду возможности перевести этот период во что-то позитивное благодаря усердной работе, удовольствию и большому количеству энергии», – сказал Шварц.

Немец с октября 2020 года возглавлял московское «Динамо».

В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

В конце мая Шварц расторг контракт с клубом.

«Герта» спаслась от вылета из Бундеслиги только в стыковых матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?