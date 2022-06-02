Шварц прокомментировал назначение на пост главного тренера «Герты»

Новый главный тренер «Герты» Сандро Шварц высказался после подписания контракта с берлинским клубом.
Стороны заключили соглашение до лета 2024 года.
«У меня было несколько хороших и интенсивных разговоров со спортивным директором «Герты». Они были максимально открытыми и конструктивными.
Я очень рад помогать в формировании нового проекта «Герты». Клуб пережил непростой период.
С нетерпением жду возможности перевести этот период во что-то позитивное благодаря усердной работе, удовольствию и большому количеству энергии», – сказал Шварц.
- Немец с октября 2020 года возглавлял московское «Динамо».
- В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- В конце мая Шварц расторг контракт с клубом.
- «Герта» спаслась от вылета из Бундеслиги только в стыковых матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «Герты»