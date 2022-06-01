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Шварц прокомментировал назначение на пост главного тренера «Герты»

Новый главный тренер «Герты» Сандро Шварц высказался после подписания контракта с берлинским клубом.

Стороны заключили соглашение до лета 2024 года.

«У меня было несколько хороших и интенсивных разговоров со спортивным директором «Герты». Они были максимально открытыми и конструктивными.

Я очень рад помогать в формировании нового проекта «Герты». Клуб пережил непростой период.

С нетерпением жду возможности перевести этот период во что-то позитивное благодаря усердной работе, удовольствию и большому количеству энергии», – сказал Шварц.

  • Немец с октября 2020 года возглавлял московское «Динамо».
  • В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • В конце мая Шварц расторг контракт с клубом.
  • «Герта» спаслась от вылета из Бундеслиги только в стыковых матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Герты»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13664

    Skull_Boy 1 час назад

    Чтоб ты вылетел

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    Рейтинг: +3406

    Enter2006 2 часа назад

    Думал ты отличный тренер, а оказался политической проституткой... ((

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