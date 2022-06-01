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Официально: Шварц – новый тренер «Герты»

«Герта» объявила о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2024 года.

Презентация 43-летнего специалиста запланирована на 20 июня.

  • Шварц с октября 2020 года возглавлял московское «Динамо».
  • В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • В конце мая немец расторг контракт с клубом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Герты»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +351

    orlovcar 1 час назад

    только начинаем с болота выбираться и новый удар(

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    Рейтинг: +15597

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, вот ЧТД, а то какая Герта, семейные обстоятельства и прочая хрень.

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    Рейтинг: +784

    Untitled-1 2 часа назад

    Серьезная потеря для Динамо да и для всего чемпионата.

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