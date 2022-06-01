Официально: Шварц – новый тренер «Герты»

только начинаем с болота выбираться и новый удар(
«Герта» объявила о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2024 года.
Презентация 43-летнего специалиста запланирована на 20 июня.
- Шварц с октября 2020 года возглавлял московское «Динамо».
- В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- В конце мая немец расторг контракт с клубом.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?