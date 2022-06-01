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Убыток «Спартака» в 2021 году – больше миллиарда рублей

1 июня 2022, 21:21
1

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Спартак» закончил год с убытком более 1 миллиарда рублей (до вычета налогов).

Доход «Спартака» в 2021 году составил более 9 миллиардов рублей. Затраты на операционные расходы – 8,7 миллиарда. На покупку и регистрацию новых игроков ушло 1,8 миллиарда. Более 200 миллионов было вложено в молодежный футбол.

Агентские выплаты «Спартака» в 2021 году – более 600 миллионов рублей.

  • «Спартак» – действующий обладатель Кубка России.
  • В РПЛ команда финишировала 10-й.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
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VVM1964
1654112124
Ну если бесплатно раздавать игроков типа Бакаева и за безумные деньги покупать всякий хлам, то и не такие цифры можно увидеть (((
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