Убыток «Спартака» в 2021 году – больше миллиарда рублей

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Спартак» закончил год с убытком более 1 миллиарда рублей (до вычета налогов).

Доход «Спартака» в 2021 году составил более 9 миллиардов рублей. Затраты на операционные расходы – 8,7 миллиарда. На покупку и регистрацию новых игроков ушло 1,8 миллиарда. Более 200 миллионов было вложено в молодежный футбол.

Агентские выплаты «Спартака» в 2021 году – более 600 миллионов рублей.

«Спартак» – действующий обладатель Кубка России.

В РПЛ команда финишировала 10-й.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

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