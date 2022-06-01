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Убыток «Спартака» в 2021 году – больше миллиарда рублей

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Спартак» закончил год с убытком более 1 миллиарда рублей (до вычета налогов).

Доход «Спартака» в 2021 году составил более 9 миллиардов рублей. Затраты на операционные расходы – 8,7 миллиарда. На покупку и регистрацию новых игроков ушло 1,8 миллиарда. Более 200 миллионов было вложено в молодежный футбол.

Агентские выплаты «Спартака» в 2021 году – более 600 миллионов рублей.

  • «Спартак» – действующий обладатель Кубка России.
  • В РПЛ команда финишировала 10-й.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

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Источник: РФС

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01.06.2022 21:21
Комментарии2
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    Рейтинг: +15059

    Barmaleushka 3 часа назад

    8,7 лярдов на судей - это по народному )))

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    Рейтинг: +31770

    VVM1964 11 часов назад

    Ну если бесплатно раздавать игроков типа Бакаева и за безумные деньги покупать всякий хлам, то и не такие цифры можно увидеть (((

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