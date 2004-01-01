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Бонуччи – о матче с Аргентиной: «Мы обязаны сделать все, чтобы Кьеллини достойно попрощался»

Защитник сборной Италии ЛеонЛеонардоуччи перед товарищеским матчем против Аргентины прокомментировал уход из команды Джорджо Кьеллини.

«В наши обязанности входит сделать все, чтобы Кьеллини достойно попрощался с футболом, и получить от этого удовольствие. Джорджо был прекрасным товарищем и на поле, и в жизни. С четверга Кьеллини продолжит делать то, что всегда делал и я – быть примером для окружающих», – сказал Бонуччи.

  • Кьеллини выступал за Италию с 2004 года.
  • С командой в прошлом году защитник взял Евро-2020.
  • По окончании евросезона Кьеллини покинул «Ювентус».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: УЕФА

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