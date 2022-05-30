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Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол»

30 мая 2022, 21:23
12

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

– Вы нередко критиковали Соболева. В финале Кубка России он вас убедил?

– На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

– Что?

– На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает.

Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел...

Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.

– Зато забил семь голов в восьми матчах.

– Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла десятое место. Ну что тут можно анализировать?

  • В прошедшем сезоне Соболев забил 15 мячей и сделал 6 ассистов в 36 играх.
  • В финале Кубка в его активе гол+пас.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Loko_Roma
1653936236
Гешка опять бояры напился, старый пират
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NewLife
1653937796
Маразматик, сравнивай Малкома, Клаудиньо и Альберто с игроками Алании, которой они просрали, не говоря уже о выступлениях на европейском уровне. А насчет Соболева, лучше сравни, сколько денег затрачено на этих легов и на Соболева.
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aaaaahhhh
1653938132
Согласен, особенно на фоне пары Дзюбы и Азмуна:))))
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шахта Заполярная
1653938617
Мне Орлов напоминает Байдена, вот уж братья близнецы по маразму
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Павелий
1653938667
Маразматик Орлов как бы забыл про 4 гола и 1 пас Соболева в 5 матчах группового этапа Лиги Европы, включая 2 гола Наполи, который шёл в лидерах чемпионата Италии. Малком отдал 1 пас в ничего не решающем матче с Челси, а в остальных отбывал номер. Даже Мальме не забил. Клаудиньо чуть получше: в 6 матчах гол в том же матче Челси и всё же сумел один гол забить Мальме. Стыдно, Гена Орлов, стыдно нести такую дичь!
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alefreddy
1653939427
старческая деменция наступает
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SPACE TRUCKIN
1653940824
уровень компетенции у Орлова низковат - Бомбардиру уже нужно прекращать постить его бредни...
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мы_не_рабы
1653941381
Вот именно, команда заняла десятое место, а её всё обсуждают и обсуждают, обсуждают и обсуждают. Видимо Спартак как кость в горле у газпромовских специалистов...
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zigbert
1653977181
Соболев был неплох не только в РПЛ но и в играх ЛЕ. Это должно быть известно Орлову.
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Томик
1654395883
Конечно же это "старомодный футбол". Голы забивает, пасы раздает - скукота!
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