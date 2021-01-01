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Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

– Вы нередко критиковали Соболева. В финале Кубка России он вас убедил?

– На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

– Что?

– На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает.

Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел...

Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.

– Зато забил семь голов в восьми матчах.

– Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла десятое место. Ну что тут можно анализировать?

  • В прошедшем сезоне Соболев забил 15 мячей и сделал 6 ассистов в 36 играх.
  • В финале Кубка в его активе гол+пас.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 21:23
Комментарии10
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    Рейтинг: +4147

    мы_не_рабы 13 минут назад

    Вот именно, команда заняла десятое место, а её всё обсуждают и обсуждают, обсуждают и обсуждают. Видимо Спартак как кость в горле у газпромовских специалистов...

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    Рейтинг: +5078

    SPACE TRUCKIN 23 минуты назад

    уровень компетенции у Орлова низковат - Бомбардиру уже нужно прекращать постить его бредни...

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    Рейтинг: +980

    alefreddy 46 минут назад

    старческая деменция наступает

    1
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    Рейтинг: +5434

    Павелий 59 минут назад

    Маразматик Орлов как бы забыл про 4 гола и 1 пас Соболева в 5 матчах группового этапа Лиги Европы, включая 2 гола Наполи, который шёл в лидерах чемпионата Италии.
    Малком отдал 1 пас в ничего не решающем матче с Челси, а в остальных отбывал номер. Даже Мальме не забил.
    Клаудиньо чуть получше: в 6 матчах гол в том же матче Челси и всё же сумел один гол забить Мальме.
    Стыдно, Гена Орлов, стыдно нести такую дичь!

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    Рейтинг: +357

    шахта Заполярная 1 час назад

    Мне Орлов напоминает Байдена, вот уж братья близнецы по маразму

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    Рейтинг: +3351

    aaaaahhhh 1 час назад

    Согласен, особенно на фоне пары Дзюбы и Азмуна:))))

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    Рейтинг: +357

    шахта Заполярная > aaaaahhhh 1 час назад

    В раздевалке.

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    Рейтинг: +14157

    NewLife 1 час назад

    Маразматик, сравнивай Малкома, Клаудиньо и Альберто с игроками Алании, которой они просрали, не говоря уже о выступлениях на европейском уровне. А насчет Соболева, лучше сравни, сколько денег затрачено на этих легов и на Соболева.

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    Рейтинг: +4276

    mopecekca 1 час назад

    да иди анализитруй зенит, маразматик

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    Рейтинг: +1314

    Loko_Roma 1 час назад

    Гешка опять бояры напился, старый пират

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