Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

– Вы нередко критиковали Соболева. В финале Кубка России он вас убедил?

– На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

– Что?

– На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает.

Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел...

Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.

– Зато забил семь голов в восьми матчах.

– Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла десятое место. Ну что тут можно анализировать?

В прошедшем сезоне Соболев забил 15 мячей и сделал 6 ассистов в 36 играх.

В финале Кубка в его активе гол+пас.

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