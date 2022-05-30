Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
– Вы нередко критиковали Соболева. В финале Кубка России он вас убедил?
– На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?
– Что?
– На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает.
Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел...
Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.
– Зато забил семь голов в восьми матчах.
– Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла десятое место. Ну что тут можно анализировать?
- В прошедшем сезоне Соболев забил 15 мячей и сделал 6 ассистов в 36 играх.
- В финале Кубка в его активе гол+пас.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?