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«Челси» объявил о продаже клуба консорциуму Боли

Сделка по продаже «Челси» консорциуму Todd Boehly / Clearlake Capital официально закрыта, сообщает пресс-служба клуба.

Тодд Боли и Clearlake будут в равной степени управлять клубом. Боли также назначен председателем управляющей компании.

  • С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов.
  • Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт «Челси»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2185

    Аристократ Олжик 44 минуты назад

    Сколько уже можно сообщать эту новость? У Бомбардира кризис новостей . . .

    0
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    Рейтинг: +13767

    Fusballer 55 минут назад

    Нормально так отжали, по-дерьмократически.

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    Рейтинг: +2019

    spam2009 1 час назад

    Абрамовича наеБоли)))

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