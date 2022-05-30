«Челси» объявил о продаже клуба консорциуму Боли

Сделка по продаже «Челси» консорциуму Todd Boehly / Clearlake Capital официально закрыта, сообщает пресс-служба клуба.

Тодд Боли и Clearlake будут в равной степени управлять клубом. Боли также назначен председателем управляющей компании.

С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.

Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов.

Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

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