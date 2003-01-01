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«Я подвел «Динамо», простите меня». Фомин – о промахе с пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин извинился за свой промах с пенальти в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2). Игрок пробил выше ворот на 99-й минуте.

«Хочу попросить прощения у всех болельщиков Динамо. Сегодня я подвел команду. Простите меня», – сказал Фомин.

  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12635

    playsh 8 минут назад

    За пенальти не забитый винить никого нельзя.С игры забивать надо.

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    Рейтинг: +1302

    Loko_Roma 13 минут назад

    Преставляю какое состояние на душе, я помню в финале любительского кубка пеналь не забил, теперь к точке не подхожу

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