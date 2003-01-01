«Я подвел «Динамо», простите меня». Фомин – о промахе с пенальти

За пенальти не забитый винить никого нельзя.С игры забивать надо.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин извинился за свой промах с пенальти в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2). Игрок пробил выше ворот на 99-й минуте.
«Хочу попросить прощения у всех болельщиков Динамо. Сегодня я подвел команду. Простите меня», – сказал Фомин.
- Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
- До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.
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