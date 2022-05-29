«Я подвел «Динамо», простите меня». Фомин – о промахе с пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин извинился за свой промах с пенальти в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2). Игрок пробил выше ворот на 99-й минуте.

«Хочу попросить прощения у всех болельщиков Динамо. Сегодня я подвел команду. Простите меня», – сказал Фомин.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.

До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?