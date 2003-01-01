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Ваноли: «Эмоции невероятные. Хочу насладиться тем, что происходит»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Эмоции невероятные, не описать восторг. Спасибо «Динамо», невероятный матч.

Спасибо моим футболистам, мы бились за победу. Она для наших болельщиков! Сейчас я хочу насладиться тем, что происходит», – сказал Ваноли.

  • Это первый тренерский трофей в карьере Ваноли.
  • Он возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12635

    playsh 1 час назад

    Правильно говоришь.Просто напейся и насладись...

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