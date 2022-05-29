Ваноли: «Эмоции невероятные. Хочу насладиться тем, что происходит»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Эмоции невероятные, не описать восторг. Спасибо «Динамо», невероятный матч.

Спасибо моим футболистам, мы бились за победу. Она для наших болельщиков! Сейчас я хочу насладиться тем, что происходит», – сказал Ваноли.

Это первый тренерский трофей в карьере Ваноли.

Он возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.

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