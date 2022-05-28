Безбилетники устроили беспорядки перед финалом ЛЧ, полиция применяет слезоточивый газ. Матч отложен

УЕФА не может начать финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». На стадион в Париже пробрались тысячи безбилетников.

Возникли столкновения с полицией, которая применяет слезоточивый газ, сообщают с места событий.

Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Ливерпуль» опоздал на матч, но уже разминается.

Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге.

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