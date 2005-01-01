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Безбилетники устроили беспорядки перед финалом ЛЧ, полиция применяет слезоточивый газ. Матч отложен

УЕФА не может начать финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». На стадион в Париже пробрались тысячи безбилетников.

Возникли столкновения с полицией, которая применяет слезоточивый газ, сообщают с места событий.

Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Москве.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 22:17
Комментарии7
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    Рейтинг: +19499

    Аvenger 13 минут назад

    А где финал? Я пришёл, билет куплен. Газпром- арена пустая.

    0
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    Рейтинг: +13667

    Fusballer 23 минуты назад

    Передасты разбушевались))

    0
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    Рейтинг: +11481

    BRO_football 24 минуты назад

    Позорище! Был бы матч в Питере, такой херни не было бы!

    1
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    Рейтинг: +7027

    Томик 27 минут назад

    Перенесли в Париж... Какое убожество!

    1
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    Рейтинг: +6660

    Из Твери Леха 28 минут назад

    Переносите обратно в Питер пока не поздно))

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    Рейтинг: +3268

    Enter2006 33 минуты назад

    А вот и реальные: "европейские демократические ценности" подвезли! ) И вот они нас будут учить этикету и как правильно и мирно жить.

    1
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    Рейтинг: +7445

    vladik12 42 минуты назад

    Ска, и ведь обвинят во всем Россию!

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