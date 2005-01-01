Безбилетники устроили беспорядки перед финалом ЛЧ, полиция применяет слезоточивый газ. Матч отложен

А где финал? Я пришёл, билет куплен. Газпром- арена пустая.
УЕФА не может начать финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». На стадион в Париже пробрались тысячи безбилетников.
Возникли столкновения с полицией, которая применяет слезоточивый газ, сообщают с места событий.
Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ливерпуль» опоздал на матч, но уже разминается.
- Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
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