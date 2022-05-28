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Абрамович прокомментировал продажу «Челси»

28 мая 2022, 14:28
10

«Челси» опубликовал заявление бывшего владельца клуба Романа Абрамовича.

«Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своем намерении продать «Челси». За это время команда усердно работала над тем, чтобы найти для «Челси» подходящего владельца, который был бы в наилучшем положении, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень.

Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в «Челси» почти 20 лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб.

Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда «Челси».

Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая «Челси» его новым владельцам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами.

Быть частью этого клуба – это честь на всю жизнь. Я хотел бы поблагодарить всех бывших и действующих игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков «Челси» за эти невероятные годы.

Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе. Спасибо», – цитирует Абрамовича клубная пресс-служба.

  • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
  • Новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (10)
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the teacher
1653739323
я одного не пойму, от продажи Абрамович ничего не получит что-ли? Тоесть клуб просто отжали?
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zigbert
1653739868
Печальная участь у Абрамовича. Но в Челси он оставил о себе добрую память.
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порт
1653743702
Да уж, знатно кинули еврейчика.
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ALEX ML
1653748350
На кол вороватого иудея
Ответить
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