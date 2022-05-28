Петржела: «В финале ЛЧ хотел бы болеть за «Зенит», но этого никогда не случится»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургская команда никогда не дойдет до финала Лиги чемпионов.

«В финале Лиги чемпионов мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится.

Лига чемпионов надолго закрыла свои двери для российских клубов.

Жаль, что матч не пройдет в Санкт-Петербурге. Думаю, это был бы один из лучших финалов в истории турнира», – сказал Петржела.

Сегодня в финале ЛЧ сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу перенесли из Санкт-Петербурга в Париж на «Стад де Франс».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?