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Петржела: «В финале ЛЧ хотел бы болеть за «Зенит», но этого никогда не случится»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургская команда никогда не дойдет до финала Лиги чемпионов.

«В финале Лиги чемпионов мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится.

Лига чемпионов надолго закрыла свои двери для российских клубов.

Жаль, что матч не пройдет в Санкт-Петербурге. Думаю, это был бы один из лучших финалов в истории турнира», – сказал Петржела.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17910

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Так зачем тогда об этом рассуждать ???

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    Рейтинг: +19493

    Аvenger 2 часа назад

    «Зенит» никогда не станет чемпионом». В. Петржела. 30 апреля 2005 года

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