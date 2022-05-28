Главные новости дня. Ваноли и Каттани покинут «Спартак» в случае поражения от «Динамо»; Дзюба близок к переходу в топ-клуб Турции

Вальверде: «Я пожертвовал бы женой ради победы в Лиге чемпионов».

Федотов признан лучшим тренером РПЛ в мае.

ДНР воссоздаст «Шахтер»: «Найдем, кому играть. Предложения по спонсорам есть».

Бикфалви – лучший игрок РПЛ в мае.

«Арсенал» интересуется Зинченко. У него отличные отношения с Артетой.

КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча, Лантратова наказали денежным штрафом.

«Динамо» может назначить Николича вместо Шварца.

Галактионов возглавит «Нижний Новгород» вместо Кержакова («РБ Спорт»).

«Велес»: «Майга интересен ЦСКА и «Спартаку».

Геркус: «Дзюба близок к переходу в топ-клуб Турции».

Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России (Metaratings).