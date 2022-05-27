Геркус: «Дзюба близок к переходу в топ-клуб Турции»

Нападающий Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в Турции. Информацию сообщил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Знаю, что он находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. На сильно продвинутой стадии.

Насколько знаю, условия он уже проговорил и ждет каких-то формальностей. Это топ-клуб Турции», – сказал Геркус.

Сообщалось, что приоритет Дзюбы – РПЛ.

33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов, откуда ушел на прошлой неделе.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?