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Геркус: «Дзюба близок к переходу в топ-клуб Турции»

Нападающий Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в Турции. Информацию сообщил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Знаю, что он находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. На сильно продвинутой стадии.

Насколько знаю, условия он уже проговорил и ждет каких-то формальностей. Это топ-клуб Турции», – сказал Геркус.

  • Сообщалось, что приоритет Дзюбы – РПЛ.
  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов, откуда ушел на прошлой неделе.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14103

    NewLife 30 минут назад

    Осталось подрочить на дорожку. Сколько можно мусолить сплетни про эту деревяшку.

    0
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    Рейтинг: +2179

    B.G. 1 час назад

    А что, в турции есть топ клуб?

    0
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    Рейтинг: +11

    ПалкоВводецъ_1 1 час назад

    Староват для турецкого топа. Китай на худой конец. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +156

    kostilio 1 час назад

    А в итоге в Сочи)))

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