ДНР воссоздаст «Шахтер»: «Найдем, кому играть. Предложения по спонсорам есть»

ДНР планирует воссоздать футбольный клуб «Шахтер», сообщил глава народной республики Денис Пушилин.

«Тот «Шахтер» – а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» – поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть настоящему «Шахтеру», есть уже предложения по спонсорам.

Я думаю, что будут желающие с ней сыграть из других регионов Российской Федерации», – сказал Пушилин.

«Шахтер» до 2014 года проводил матчи на «Донбасс Арене».

После этого клуб играл в разных регионах Украины.

В 2020 году домашней ареной «Шахтера» стал стадион «Олимпийский» в Киеве.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?