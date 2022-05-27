Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

ДНР воссоздаст «Шахтер»: «Найдем, кому играть. Предложения по спонсорам есть»

ДНР планирует воссоздать футбольный клуб «Шахтер», сообщил глава народной республики Денис Пушилин.

«Тот «Шахтер» – а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» – поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть настоящему «Шахтеру», есть уже предложения по спонсорам.

Я думаю, что будут желающие с ней сыграть из других регионов Российской Федерации», – сказал Пушилин.

  • «Шахтер» до 2014 года проводил матчи на «Донбасс Арене».
  • После этого клуб играл в разных регионах Украины.
  • В 2020 году домашней ареной «Шахтера» стал стадион «Олимпийский» в Киеве.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Бразилец Антонио близок к переходу из «Шахтера» в «Лацио»
Де Дзерби может покинуть «Шахтер» и принять «Болонью»
«Шахтер» сыграет на групповом этапе ЛЧ-2022/23 после вылета «Вильярреала» 9
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:49
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11