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«В десять раз сильнее». Селюк сравнил Дзюбу и Смолова

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил форвардов Федора Смолова и Артема Дзюбу.

«Правильно, что «Динамо» рассматривает вариант уход Смолова. Он вообще не нужен. Из-за него и Тюкавин начал задумываться об уходе из клуба. Федя оказал прямое воздействие на это, потому что у Кости не было нормального игрового времени.

Может ли «Динамо» заменить Смолова Дзюбой? Самое интересное, что Артем в десять раз сильнее Феди. Подписание Дзюбы – это менеджментский ход со стороны «Динамо» или «Спартака» – команд, которые будут бороться с «Зенитом». Это вызвало бы интерес», – сказал Селюк.

  • Дзюба на прошлой неделе покинул «Зенит».
  • Смолов вернулся в «Динамо» зимой.
  • Форварды вместе выступали за сборную России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64747

    portero 40 минут назад

    значит к мусоркам Дзюба подастся, ну правильный ход, там могут бабла отвалить, но не надолго...

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    Рейтинг: +15717

    Cleaner > portero 9 минут назад

    Надолго возраст Дзюбин не позволит. Но пару лет он будет там самым сильным игроком.

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