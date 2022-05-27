«В десять раз сильнее». Селюк сравнил Дзюбу и Смолова

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил форвардов Федора Смолова и Артема Дзюбу.

«Правильно, что «Динамо» рассматривает вариант уход Смолова. Он вообще не нужен. Из-за него и Тюкавин начал задумываться об уходе из клуба. Федя оказал прямое воздействие на это, потому что у Кости не было нормального игрового времени.

Может ли «Динамо» заменить Смолова Дзюбой? Самое интересное, что Артем в десять раз сильнее Феди. Подписание Дзюбы – это менеджментский ход со стороны «Динамо» или «Спартака» – команд, которые будут бороться с «Зенитом». Это вызвало бы интерес», – сказал Селюк.

Дзюба на прошлой неделе покинул «Зенит».

Смолов вернулся в «Динамо» зимой.

Форварды вместе выступали за сборную России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?