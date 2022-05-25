Лапорта: «Игроки «ПСЖ» согласились на рабство за деньги»

Президент «Барселоны» раскритиковал «ПСЖ». Он назвал футболистов парижского клуба денежными рабами.

«ПСЖ» хочет отпустить Неймара? У него контракт еще на 4-5 лет. Игроки, подписавшие контракты с такими клубами, согласились на рабство за деньги.

«Барселона» не может позволить себе такие трансферы», – сказал Лапорта.

«ПСЖ» ранее продлил контракт с Мбаппе.

Француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Он получит 471 миллион евро до 2025 года.

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