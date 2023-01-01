Лапорта: «Игроки «ПСЖ» согласились на рабство за деньги»

Сами себя критикуют. Если бы не финансовый фейр плей то вы Месси предложили больше чем сейчас дают Мбаппе
Президент «Барселоны» раскритиковал «ПСЖ». Он назвал футболистов парижского клуба денежными рабами.
«ПСЖ» хочет отпустить Неймара? У него контракт еще на 4-5 лет. Игроки, подписавшие контракты с такими клубами, согласились на рабство за деньги.
«Барселона» не может позволить себе такие трансферы», – сказал Лапорта.
- «ПСЖ» ранее продлил контракт с Мбаппе.
- Француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Он получит 471 миллион евро до 2025 года.
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