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Лапорта: «Игроки «ПСЖ» согласились на рабство за деньги»

Президент «Барселоны» раскритиковал «ПСЖ». Он назвал футболистов парижского клуба денежными рабами.

«ПСЖ» хочет отпустить Неймара? У него контракт еще на 4-5 лет. Игроки, подписавшие контракты с такими клубами, согласились на рабство за деньги.

«Барселона» не может позволить себе такие трансферы», – сказал Лапорта.

  • «ПСЖ» ранее продлил контракт с Мбаппе.
  • Француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Он получит 471 миллион евро до 2025 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: L’Esportiu

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1084

    Lilipyt 51 минуту назад

    Сами себя критикуют. Если бы не финансовый фейр плей то вы Месси предложили больше чем сейчас дают Мбаппе

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    Рейтинг: +13632

    Skull_Boy > Lilipyt 36 минут назад

    Скажи спасибо как раз Реалу и Бекхэму, которые в то время сломали ЗП ведомость футболиста не только в Европе, но и в мире, тем самым дав в жизнь так называемый "закон Бекхэма" и теперь футболерам нет никакого смысла в переходах и потом лет через 20 кому нужна медалька выигранная хрен знает когда и хрен знает за что, если тебя уже забудут через год после завершения карьеры и он все правильно делает зарабатывает бабло себе на жизнь и на жизнь близких

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