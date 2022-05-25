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Аленичев: «Первый тайм матча «Спартака» и «Зенита» – просто мрак. Безобразный футбол, я был шокирован»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Динамо».

«Крайне непредсказуемая игра. Не думаю, что в первом тайме мы увидим зрелищный футбол – никто не будет рисковать. В связи с этим, очень опасаюсь, вернее не хочу, чтобы мы увидели безобразный футбол, как в первом тайме матча «Спартака» и «Зенита». Играют две самые популярные команды страны – и просто мрак. Я был шокирован.

Пусть лучше будет как у «Динамо» с «Локо» – шесть голов, яркий футбол. Да, с ошибками в обороне, но зрелищно», – сказал Аленичев.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют 29 мая. Начало – в 19:00 мск.
  • Встреча пройдет в «Лужниках».

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Источник: Sport24

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