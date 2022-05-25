60 фанатов арестованы перед финалом Лиги конференций «Рома» – «Фейеноорд». Ранены 10 полицейских

В Тиране перед финалом Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» случились беспорядки. Полиции пришлось арестовать более 60 болельщиков, пишет «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Акты насилия были замечены в более чем трех местах. Ранения получили десять полицейских. К болельщикам применяли слезоточивый газ.

Фанаты «Ромы» кидали камни, палки и повредили полицейский автобус. Несколько болельщиков «Фейеноорда» избили человека стулом.

Матч в Албании начнется в 22:00 по Москве.

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