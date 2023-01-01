Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?

60 фанатов арестованы перед финалом Лиги конференций «Рома» – «Фейеноорд». Ранены 10 полицейских

В Тиране перед финалом Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» случились беспорядки. Полиции пришлось арестовать более 60 болельщиков, пишет «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Акты насилия были замечены в более чем трех местах. Ранения получили десять полицейских. К болельщикам применяли слезоточивый газ.

Фанаты «Ромы» кидали камни, палки и повредили полицейский автобус. Несколько болельщиков «Фейеноорда» избили человека стулом.

  • Матч в Албании начнется в 22:00 по Москве.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Где смотреть «Рома» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 25 мая
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11