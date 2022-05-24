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Президент «ПСЖ»: «Я не разговаривал с Пересом о Мбаппе. У нас не очень хорошие отношения»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о взаимоотношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«Я уважаю всех, но у меня с ним не очень хорошие отношения после ситуации с Суперлигой.

Я уважаю «Реал» – это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Но я никогда не разговаривал с Флорентино, потому что Килиан – наш игрок.

Мне не нужно ни с кем разговаривать», – сказал Аль-Хелайфи.

  • Мбаппе заключил с «ПСЖ» соглашение до 2025 года.
  • Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.
  • В текущем розыгрыше ЛЧ парижане вылетели от «Реала» в 1/8 финала.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca

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