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Мбаппе сможет заработать 471 миллион по новому контракту с «ПСЖ» (ESPN)

Стали известны финансовые детали нового соглашения между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

23-летний француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Его зарплата по условиям трехлетнего контракта – 57 миллионов евро в год после уплаты налогов. Еще 300 миллионов форвард получит в виде бонусов.

За период действия договора Мбаппе сможет заработать 471 миллион евро.

Также ему гарантировали возможность влиять на ключевые решения клуба. В частности, речь идет о выборе тренера, спортивного директора и даже футболистов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ESPN

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11794

    DeStar 6 минут назад

    ну и эти 300 лямов бонусом конечно мимо ффп) это ж не зп) это ему завтра компания саудит макаракеш даст 300 лямов за рекламу в газете с мбаппе

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    Рейтинг: +1003

    mama1991 17 минут назад

    влиять на тренера и трансферы.... папин дом.

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    Рейтинг: +10225

    Alekxei Z. 1 час назад

    Развели дурака.
    Наверно это порок выходцев из трущоб, всё измерять баблом.
    Им не понять , что РЕПУТАЦИЯ принесёт больше дивидендов.
    Ты уже сейчас можешь жить безбедно , не думая ни о чём, но нельзя сравнивать ПСЖ и РЕАЛ....Это две не сопоставимые величины.

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    Рейтинг: +484

    Октавиус 1 час назад

    Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ»...ахаха, клоун!

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