Мбаппе сможет заработать 471 миллион по новому контракту с «ПСЖ» (ESPN)

ну и эти 300 лямов бонусом конечно мимо ффп) это ж не зп) это ему завтра компания саудит макаракеш даст 300 лямов за рекламу в газете с мбаппе
Стали известны финансовые детали нового соглашения между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.
23-летний француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Его зарплата по условиям трехлетнего контракта – 57 миллионов евро в год после уплаты налогов. Еще 300 миллионов форвард получит в виде бонусов.
За период действия договора Мбаппе сможет заработать 471 миллион евро.
Также ему гарантировали возможность влиять на ключевые решения клуба. В частности, речь идет о выборе тренера, спортивного директора и даже футболистов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?