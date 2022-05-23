Мбаппе сможет заработать 471 миллион по новому контракту с «ПСЖ» (ESPN)

Стали известны финансовые детали нового соглашения между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

23-летний француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Его зарплата по условиям трехлетнего контракта – 57 миллионов евро в год после уплаты налогов. Еще 300 миллионов форвард получит в виде бонусов.

За период действия договора Мбаппе сможет заработать 471 миллион евро.

Также ему гарантировали возможность влиять на ключевые решения клуба. В частности, речь идет о выборе тренера, спортивного директора и даже футболистов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?