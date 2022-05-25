Аллегри: «Погба точно не вернется в «Ювентус». Он боится бросить мне вызов в баскетболе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил на тему возможного возвращения полузащитника Поля Погба в туринский клуб.

«Погба точно не вернется – он боится бросить мне вызов в баскетболе.

Я переиграл его и в игре ногами, и в игре руками. Поэтому он и ушел», – сказал Аллегри.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?