Аллегри: «Погба точно не вернется в «Ювентус». Он боится бросить мне вызов в баскетболе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил на тему возможного возвращения полузащитника Поля Погба в туринский клуб.
«Погба точно не вернется – он боится бросить мне вызов в баскетболе.
Я переиграл его и в игре ногами, и в игре руками. Поэтому он и ушел», – сказал Аллегри.
- Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
- В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Sport Mediaset