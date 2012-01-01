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Аллегри: «Погба точно не вернется в «Ювентус». Он боится бросить мне вызов в баскетболе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил на тему возможного возвращения полузащитника Поля Погба в туринский клуб.

«Погба точно не вернется – он боится бросить мне вызов в баскетболе.

Я переиграл его и в игре ногами, и в игре руками. Поэтому он и ушел», – сказал Аллегри.

  • Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
  • В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport Mediaset

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