Марсьяль вернется из «Севильи» в «МЮ»: «Мы потратили большие деньги, но не сработало»

Президент «Севильи» Хоче Кастро заявил, что клуб не будет выкупать арендованного у «МЮ» нападающего Антони Марсьяля.

«Марсьяль вернется в «Манчестер Юнайтед». Мы потратили на него большие деньги, но это не сработало. К тому же, у него были травмы.

Мы не собираемся выкупать его у «МЮ», – сказал Кастро.

Француз стоит 28 миллионов евро.

В сезоне Примеры Марсьяль провел 7 матчей, сделал голевой пас.

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