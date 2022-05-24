Бывший помощник Фергюсона Фелан и еще три тренера уйдут из «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сформирует свой тренерский штаб в английском клубе.

По информации Daily Mail, «МЮ» покинет Майк Фелан, который вернулся в клуб при Уле-Гуннаре Сульшере, а также три тренера, которые пришли в «Юнайтед» вместе с Ральфом Рангником.

Фелан 14 лет проработал в «МЮ» в штабе Алекса Фергюсона.

Тен Хаг заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».

В его штаб вошли Стив Макларен и Митчелл ван дер Гааг.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?