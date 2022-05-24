Чинквини: «На тренировках «Фиорентины» Кокорин выглядит очень конкурентоспособным»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Кокорин почти не играет в «Фиорентине», но и уходить из клуба не хочет до окончания контракта. Как в этой ситуации быть итальянскому клубу?

– Саша действительно сыграл всего несколько минут в этом сезоне, у него не самая простая ситуация. По моей информации, на тренировках Кокорин выглядит очень конкурентоспособным. Но «Фиорентина» купила зимой двух игроков в группу атаки – Иконе и Кабрала. И сейчас мне сложно судить о будущем Саши.

В данный момент Кокорину будет непросто осуществить трансфер в другой клуб, но у него есть отличная возможность остаться в «Фиорентине» на следующий сезон.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 7 матчах, голевыми действиями не отличался.

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