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  • Агент Кокорина: «Это был трудный для Саши сезон, но он планирует остаться в Италии»

Агент Кокорина: «Это был трудный для Саши сезон, но он планирует остаться в Италии»

24 мая 2022, 00:26
9

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал комментарий по поводу будущего игрока в итальянском клубе.

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя.

Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», – сказал агент.

  • Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.
  • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 7 матчах, голевыми действиями не отличался.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (9)
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lipatov32
1653357490
Разве что газон на стадионе стричь или болбоем!)))
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sobaka120982
1653363926
Совсем трудный... прямо задолбался отдыхать на скамейке
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житель СПб
1653364737
Действительно, очень трудный сезон. После него надо бы еще годик отдохнуть.
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evgeniy.slam
1653364948
Да просто он никому не нужен. Отсидит до конца контракта и поедет пить пивко
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Давид59
1653365177
Ну всё верно. И я планирую Монако, Мальдивы, Канары. А чего планировать нельзя?
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Fusballer
1653368569
Конечно трудный - столько работать полировщиком.
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Enter2006
1653371231
В футбол играть - это не стульями кидаться.
Ответить
CSKA471
1653373566
Смешно
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Дядя Серёжа
1653379389
Крепкий парень, не ищет простых путей...
Ответить
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