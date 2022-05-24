Агент Кокорина: «Это был трудный для Саши сезон, но он планирует остаться в Италии»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал комментарий по поводу будущего игрока в итальянском клубе.

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя.

Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», – сказал агент.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 7 матчах, голевыми действиями не отличался.

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