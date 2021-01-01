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Агент Кокорина: «Это был трудный для Саши сезон, но он планирует остаться в Италии»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал комментарий по поводу будущего игрока в итальянском клубе.

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя.

Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», – сказал агент.

  • Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.
  • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 7 матчах, голевыми действиями не отличался.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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