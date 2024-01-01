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Наумов – о закрытии «Спартака-2»: «Это проще всего. Можно расстаться с условным Дзюбой и на эти средства содержать команду»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал закрытие «Спартака-2».

«Нынешняя обстановка – это всего лишь повод для того, чтобы закрыть вторые команды. Закрытие «Спартака-2» – это большой минус не только для системы клуба, но и для всего российского футбола.

Для чего эти команды создавались? Это была ступень для перехода футболиста из молодeжного футбола во взрослый, потому что между молодeжкой и основой огромная пропасть. Результат придeт только тогда, когда со всей системой будут работать, а если ты создал вторую команду и пустил еe на самотeк, ничего не получится. Чем больше таких команд будет, тем лучше, но с ними нужно работать.

А закрыть команду проще всего, хотя там не такой уж большой бюджет по сравнению с основой. Можно расстаться с условным Дзюбой и на эти средства содержать команду целый год», – сказал Наумов.

  • «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
  • Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.
  • «Спартак-2» существовал с 2013 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +296

    Stavr007 36 минут назад

    деньги тают, неликвид начали скидывать

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    Рейтинг: +2603

    acor94 1 час назад

    А чтобы содержать десять лет, надо продать десять дзюб. А где же взять таких игроков?

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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 1 час назад

    Тебя не спросили !
    Что же вы Казанку прикрыли , вот что обсуждай , а не лезь в чужой огород.
    Если не будет Спартака , чем вы уроды на жизнь зарабатывать будите?
    РПЛ и РФС должны скидываться на содержание Спартака , весь интерес к чемпионату только на КБ держится.

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