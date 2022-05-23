Наумов – о закрытии «Спартака-2»: «Это проще всего. Можно расстаться с условным Дзюбой и на эти средства содержать команду»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал закрытие «Спартака-2».

«Нынешняя обстановка – это всего лишь повод для того, чтобы закрыть вторые команды. Закрытие «Спартака-2» – это большой минус не только для системы клуба, но и для всего российского футбола.

Для чего эти команды создавались? Это была ступень для перехода футболиста из молодeжного футбола во взрослый, потому что между молодeжкой и основой огромная пропасть. Результат придeт только тогда, когда со всей системой будут работать, а если ты создал вторую команду и пустил еe на самотeк, ничего не получится. Чем больше таких команд будет, тем лучше, но с ними нужно работать.

А закрыть команду проще всего, хотя там не такой уж большой бюджет по сравнению с основой. Можно расстаться с условным Дзюбой и на эти средства содержать команду целый год», – сказал Наумов.

«Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.

Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

«Спартак-2» существовал с 2013 года.

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