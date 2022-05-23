Дзюба опубликовал второе прощальное видео, посвященное «Зениту»

Нападающий Артем Дзюба опубликовал в телеграме второй ролик, посвященный прощанию с «Зенитом».
В видео попали фанаты клуба из Петербурга, важные голы Дзюбы, одноклубники и главный тренер Сергей Семак.
Ранее это видео опубликовано на ютуб-канале «Зенита».
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- За 7 лет он провел 249 матчей за «Зенит», забил 108 мячей и сделал 71 ассист.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы