Дзюба опубликовал второе прощальное видео, посвященное «Зениту»

Нападающий Артем Дзюба опубликовал в телеграме второй ролик, посвященный прощанию с «Зенитом».

В видео попали фанаты клуба из Петербурга, важные голы Дзюбы, одноклубники и главный тренер Сергей Семак.

Ранее это видео опубликовано на ютуб-канале «Зенита».

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

За 7 лет он провел 249 матчей за «Зенит», забил 108 мячей и сделал 71 ассист.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?