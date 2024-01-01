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Дзюба опубликовал второе прощальное видео, посвященное «Зениту»

Нападающий Артем Дзюба опубликовал в телеграме второй ролик, посвященный прощанию с «Зенитом».

В видео попали фанаты клуба из Петербурга, важные голы Дзюбы, одноклубники и главный тренер Сергей Семак.

Ранее это видео опубликовано на ютуб-канале «Зенита».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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Сегодня, 15:13
Комментарии2
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    Рейтинг: +64524

    portero 3 минуты назад

    После третьего прощального видоса, Дзюба согласится на понижение зарплаты в три раза!!!

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    Рейтинг: +7383

    vladik12 19 минут назад

    Каждый день будет?

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