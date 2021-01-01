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АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и занял второе место

«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 38-го тура АПЛ – 3:1. Голы забили Садио Мане, Мохамед Салах и Эндрю Робертсон.

Команда Юргена Клоппа набрала 92 очка и заняла второе место в чемпионате. Отставание от «Манчестер Сити» – одно очко.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нету, 3; 1:1 – Мане, 24; 2:1 – Салах, 84; 3:1 – Робертсон, 89.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15743

    житель СПб 24 минуты назад

    МС по сути еще и поиздевался над Ливером: дал ему надежду, а потом за 5 минут ее обломал... Но с другой стороны, Ливер и проиграть мог сегодня, 3/4 матча Волки играли лучше (непонятно почему).

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    Рейтинг: +64434

    portero 1 час назад

    по одинаковому сценарию с МС играли , забили в концовочке победный гол....

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    Рейтинг: +7367

    vladik12 1 час назад

    И "Реалу" в финале ЛЧ тоже проиграет, походу.
    Сгорел сарай - гори и хата.

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