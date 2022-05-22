АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и занял второе место

«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 38-го тура АПЛ – 3:1. Голы забили Садио Мане, Мохамед Салах и Эндрю Робертсон.

Команда Юргена Клоппа набрала 92 очка и заняла второе место в чемпионате. Отставание от «Манчестер Сити» – одно очко.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нету, 3; 1:1 – Мане, 24; 2:1 – Салах, 84; 3:1 – Робертсон, 89.

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