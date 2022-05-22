⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2021/22. Команда Гвардиолы победила «Астон Виллу», отыгравшись с 0:2

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в домашнем матче 38-го тура АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы уступала со счетом 0:2 до 76-й минуты, но затем забила три гола подряд.

«Сити» набрал 93 очка и выиграл АПЛ, опередив на одно очко «Ливерпуль».

«Сити» стал победителем АПЛ в восьмой раз.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кэш, 37; 0:2 0 Коутиньо, 69; 1:2 – Гюндоган, 76; 2:2 – Родри, 78; 3:2 – Гюндоган, 81.

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