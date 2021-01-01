Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2021/22. Команда Гвардиолы победила «Астон Виллу», отыгравшись с 0:2

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в домашнем матче 38-го тура АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы уступала со счетом 0:2 до 76-й минуты, но затем забила три гола подряд.

«Сити» набрал 93 очка и выиграл АПЛ, опередив на одно очко «Ливерпуль».

«Сити» стал победителем АПЛ в восьмой раз.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кэш, 37; 0:2 0 Коутиньо, 69; 1:2 – Гюндоган, 76; 2:2 – Родри, 78; 3:2 – Гюндоган, 81.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Гвардиола заплакал после победы «Сити» в АПЛ 2
Гвардиола в 4-й раз выиграл АПЛ. Больше побед только у Фергюсона
Где смотреть «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 22 мая
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:55
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +3781

    raritet 10 минут назад

    Поздравления Пепу. Вот это чемпионат, вот это финишный узел. Все висело на волоске. Наверное. не у каждого нервы выдержали бы такое напряжение.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15743

    житель СПб 26 минут назад

    НЕ просто забили 3 гола, а сделали это за 5 минут! Невероятная команда! Которая забивает тогда, когда захочет, когда надо. Поздравления Гвардиоле!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +233

    Феникс 28 > житель СПб 26 секунд назад

    забивает тогда, когда захочет======Что значит когда захочет ? А до 76-й минуты не хотели ? Тупость опять сказал. Еще и врешь, называя себя прохвессорои.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +233

    Феникс 28 1 час назад

    стал победителем АПЛ в восьмой раз==========Помню как то споры были по этому поводу.Можно ведь и так сказать --стал победителем АПЛ в ШЕСТОЙ раз. )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +96199

    zigbert 1 час назад

    С победой Ман Сити! А ведь чемпионство казалось висело на волосках.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +498

    Lipatoff 1 час назад

    Браво Пеп, но больше я рад за Милан

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +197

    Nikoo 1 час назад

    Вот это концовка, Сити красавчики

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64434

    portero 1 час назад

    МС нервишки потрепал всем своим фанатам....

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1724

    Maxi_7 1 час назад

    Как был Джеррард неудачником и лузером, так им и останется... в этом весь он...
    Понимаю, что это на эмоциях и скорее всего не хорошо я говорю, но за 5 минут пропустить 3 это п__издец просто... нах?:?й нужно было 75 минут идеально играть чтобы так слить бездарно последние 15 минут...
    По ощущениям это также чувствуется как тогда, когда он подскользнулся в матче с Челси... просто разочарование... нет слов больше...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11782

    DeStar 1 час назад

    классная была развязка. В какой-то момент я думал уже все, чудо)) когда сити 0-2 проигрывал) а ливерпулю нужен был 1 гол чтобы стать чемпионами))
    ну что ж. сити так-то заслужил не меньше ливерпуля.
    А так оба молодцы, у ливерпуля и так 2 кубка, и еще финал лч, который они могут взять и будет чем гордиться.
    а сити сливать апл было нельзя. тем более с таким преимуществом еще месяца 2-3 назад по очкам над ливерпулем

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11