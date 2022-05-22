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  • ⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2021/22. Команда Гвардиолы победила «Астон Виллу», отыгравшись с 0:2

⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2021/22. Команда Гвардиолы победила «Астон Виллу», отыгравшись с 0:2

22 мая 2022, 19:55
11

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в домашнем матче 38-го тура АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы уступала со счетом 0:2 до 76-й минуты, но затем забила три гола подряд.

«Сити» набрал 93 очка и выиграл АПЛ, опередив на одно очко «Ливерпуль».

«Сити» стал победителем АПЛ в восьмой раз.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кэш, 37; 0:2 0 Коутиньо, 69; 1:2 – Гюндоган, 76; 2:2 – Родри, 78; 3:2 – Гюндоган, 81.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла
Комментарии (11)
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DeStar
1653238752
классная была развязка. В какой-то момент я думал уже все, чудо)) когда сити 0-2 проигрывал) а ливерпулю нужен был 1 гол чтобы стать чемпионами)) ну что ж. сити так-то заслужил не меньше ливерпуля. А так оба молодцы, у ливерпуля и так 2 кубка, и еще финал лч, который они могут взять и будет чем гордиться. а сити сливать апл было нельзя. тем более с таким преимуществом еще месяца 2-3 назад по очкам над ливерпулем
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Maxi_7
1653238927
Как был Джеррард неудачником и лузером, так им и останется... в этом весь он... Понимаю, что это на эмоциях и скорее всего не хорошо я говорю, но за 5 минут пропустить 3 это п__издец просто... нах?:?й нужно было 75 минут идеально играть чтобы так слить бездарно последние 15 минут... По ощущениям это также чувствуется как тогда, когда он подскользнулся в матче с Челси... просто разочарование... нет слов больше...
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portero
1653239068
МС нервишки потрепал всем своим фанатам....
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Nikoo
1653239156
Вот это концовка, Сити красавчики
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Lipatoff
1653239195
Браво Пеп, но больше я рад за Милан
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andrej-lucevich
1653239437
МС с заслуженной победой !!!
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zigbert
1653240510
С победой Ман Сити! А ведь чемпионство казалось висело на волосках.
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житель СПб
1653244259
НЕ просто забили 3 гола, а сделали это за 5 минут! Невероятная команда! Которая забивает тогда, когда захочет, когда надо. Поздравления Гвардиоле!
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raritet
1653245250
Поздравления Пепу. Вот это чемпионат, вот это финишный узел. Все висело на волоске. Наверное. не у каждого нервы выдержали бы такое напряжение.
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Oldtrafford83
1653284557
Выбирая из двух зол пожалуй выберу как раз победу голубей)
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