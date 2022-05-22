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  • Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ»

Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ»

22 мая 2022, 17:25
20

У главы «Газпрома», титульного спонсора «Зенита», Алексея Миллера спросили про нападающего Артема Дзюбу. Он покинул клуб после семи лет в Санкт-Петербурге.

– Алексей Борисович, ваше мнение: Дзюба – легенда «Зенита» или «Спартака»?

– Спросили бы что-нибудь попроще. Но, думаю, отвечая на ваш вопрос уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 «Краснодар»«Зенит».

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Павелий
1653230883
Нам такую легенду не надо. Как был дном, так и остался.
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nik55
1653231293
легенда бомжей и дрочеров
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PAREVG.
1653233621
А кто сказал (решил) что он легенда?
Ответить
R_a_i_n
1653234402
Такой токсичный чел как Зюба и близко не спартаковец. Нам такая легенда на ... не вперлась. Тема бомжей это.
Ответить
NewLife
1653234515
Какая нах легенда. Зюба - лицо и жопа немытых.
Ответить
zigbert
1653240876
Ничего сложного в этом вопросе нет, Дзюба никогда не был легендой Спартака и не будет.
Ответить
шахта Заполярная
1653242879
дюба - это символ теплотрассы
Ответить
sochi-2013
1653244561
Свиноферма, на кого визжать будете, когда Дзюба уйдет? Ату!
Ответить
Spirit_78
1653259997
Тот матч с Краснодаром действительно был огненным!
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