Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ»

У главы «Газпрома», титульного спонсора «Зенита», Алексея Миллера спросили про нападающего Артема Дзюбу. Он покинул клуб после семи лет в Санкт-Петербурге.

— Алексей Борисович, ваше мнение: Дзюба — легенда «Зенита» или «Спартака»?

— Спросили бы что-нибудь попроще. Но, думаю, отвечая на ваш вопрос уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 «Краснодар»«Зенит».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео 11
Дзюба может продолжить карьеру в США или Канаде 9
Медведев: «Дзюба навсегда вписал свое имя в историю «Зенита». Желаю Артему новых футбольных свершений!» 4
Источник: телеграм-канал «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:25
Комментарии16
...
  • ...
    Рейтинг: +1279

    Узб@гоеный 31 минуту назад

    Дзюба не плохо передавал приветы хрякам забитыми голами. Правда этому аутсайдеру любой клуб напихивает авоську. Гыгыгы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +583

    Янвapь 69 35 минут назад

    Вонючий лазурятник сегодня активизировался

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14026

    NewLife 42 минуты назад

    Какая нах легенда. Зюба - лицо и жопа немытых.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7499

    R_a_i_n 44 минуты назад

    Такой токсичный чел как Зюба и близко не спартаковец. Нам такая легенда на ... не вперлась. Тема бомжей это.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4162

    PAREVG. 57 минут назад

    А кто сказал (решил) что он легенда?

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka 1 час назад

    "Легенды" свинарника и здесь "острят" . Только их главной -говорящей вагины не хватает

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +583

    Янвapь 69 > Barmaleushka 1 час назад

    Бормоблйадюжка, иди там ниже лизни голубому собрату по нечистотам

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +68

    Аден > Янвapь 69 56 минут назад

    Это одно и тоже говно. Так сказать двуликий анус.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka > Янвapь 69 56 минут назад

    Ты чего там пробормотал из позиции 69 ? Сначала х.. прожуй , а потом тявкай .

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +68

    Аден 1 час назад

    В Спартаке дЗюбло токмо приворовывал, а в бЗдените, где легенды типа Моро, он дошёл до совершенства, до дрочки.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6781

    nik55 1 час назад

    легенда бомжей и дрочеров

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5390

    Павелий 1 час назад

    Нам такую легенду не надо. Как был дном, так и остался.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +295

    fakeid 2 часа назад

    легенда спартага - дезеув

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5390

    Павелий > fakeid 1 час назад

    А ты - легенда тех, кто не умеет пользовать онлайн-переводчиками и хавает вбросы.

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4255

    mopecekca > Павелий 1 час назад

    не обращай внимания на **********...

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +583

    Янвapь 69 > Павелий 57 минут назад

    Это маргинальное х-у-епутало хавает не вбросы, а отбросы из ближайшего мусорного бака

    6
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11