Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ»

У главы «Газпрома», титульного спонсора «Зенита», Алексея Миллера спросили про нападающего Артема Дзюбу. Он покинул клуб после семи лет в Санкт-Петербурге.

— Алексей Борисович, ваше мнение: Дзюба — легенда «Зенита» или «Спартака»?

— Спросили бы что-нибудь попроще. Но, думаю, отвечая на ваш вопрос уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 «Краснодар» — «Зенит».

Дзюба сегодня попрощался с «Зенитом» видеороликом.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?