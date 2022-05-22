Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ»

У главы «Газпрома», титульного спонсора «Зенита», Алексея Миллера спросили про нападающего Артема Дзюбу. Он покинул клуб после семи лет в Санкт-Петербурге.

– Алексей Борисович, ваше мнение: Дзюба – легенда «Зенита» или «Спартака»?

– Спросили бы что-нибудь попроще. Но, думаю, отвечая на ваш вопрос уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 «Краснодар» – «Зенит».

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Дзюба сегодня попрощался с «Зенитом» видеороликом.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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