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«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео

Пресс-служба «Зенита» подготовила прощальное видео для Артема Дзюбы. Контракт истек.

Дзюба может продолжить карьеру в МЛС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 17:08
Комментарии11
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    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka 1 час назад

    Элита свинарника здесь с "шутками за 300" на любимую их тему .

    2
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    Рейтинг: +2520

    Беспонтий > Barmaleushka 1 час назад

    да вы о чём
    элита ещё со своих садоводств не подтянулась
    тут только пушечное мясо
    причём с червями

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +583

    Янвapь 69 > Беспонтий 53 минуты назад

    Голубому помойному питерскому маргиналитету похер, даже если и с червями, у них желудки лужёные стеклоочистителем

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +68

    Аден 1 час назад

    В ответ дЗюбло провел мастер-класс для пи Д ерских бомжей по дрочке, ха-ха

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka > Аден 44 минуты назад

    Как всегда тебе в хлебало слил ? Или ты сегодня с "январчиком" в 69-й залипаете ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +68

    Аден > Barmaleushka 32 минуты назад

    За чем мне, там есть ты, ха-ха, и не в хлебало, а в е бало, твоё рабочее, ха-ха

    0
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    Рейтинг: +2520

    Беспонтий 2 часа назад

    это была славная охота

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    Рейтинг: +200

    Номэд 2 часа назад

    Кто смотрел? Кадры из раздевалки есть?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +295

    fakeid 2 часа назад

    в свою очередь, артём показал хрякам видео и продемонстрировал, что у него есть член, в отличие от них. ведь, как известно, спартачи писают сидя. гы-гы!

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    Рейтинг: +583

    Янвapь 69 > fakeid 1 час назад

    Позорная, помойная голубая крыса, а не пидорок ли ты часом ?

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    Рейтинг: +6781

    nik55 > fakeid 28 минут назад

    ты что новый клоун ?

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