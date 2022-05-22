«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео

Пресс-служба «Зенита» подготовила прощальное видео для Артема Дзюбы. Контракт истек.
Дзюба может продолжить карьеру в МЛС.
За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу
- Дзюба сегодня попрощался с «Зенитом» видеороликом.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Зенита»