«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео

Элита свинарника здесь с "шутками за 300" на любимую их тему .
Пресс-служба «Зенита» подготовила прощальное видео для Артема Дзюбы. Контракт истек.
Дзюба может продолжить карьеру в МЛС.
- Дзюба сегодня попрощался с «Зенитом» видеороликом.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?