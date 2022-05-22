«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео

Пресс-служба «Зенита» подготовила прощальное видео для Артема Дзюбы. Контракт истек.

Дзюба может продолжить карьеру в МЛС.

За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Дзюба сегодня попрощался с «Зенитом» видеороликом.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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