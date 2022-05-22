Дзюба – после ухода из «Зенита»: «Спасибо всем засранцам за комплименты, вы давали силы. Без вас было бы скучно»

Нападающий Артем Дзюба обратился к критикам в прощальном видео, посвященном уходу из «Зенита».

«Спасибо всем засранцам за комплименты. Вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах. Без вас было бы скучно», – сказал Дзюба в образе Дэдпула.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

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