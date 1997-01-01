Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

Дзюба – после ухода из «Зенита»: «Спасибо всем засранцам за комплименты, вы давали силы. Без вас было бы скучно»

Нападающий Артем Дзюба обратился к критикам в прощальном видео, посвященном уходу из «Зенита».

«Спасибо всем засранцам за комплименты. Вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах. Без вас было бы скучно», – сказал Дзюба в образе Дэдпула.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дзюба: «Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения» 1
«Химки»: «Не против подписать легенду «Зенита» Дзюбу»
Игонин: «Дзюба – легенда «Зенита», безусловно» 2
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:48
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +22700

    JTherry 12 минут назад

    "засранец", забудь обо всех "комплиментах", полный вперед к славе на порнохабе...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4158

    PAREVG. 1 час назад

    Кушайте, не обляпайтесь...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13570

    Fusballer 1 час назад

    Дзюба в своём стиле ответил, с оскорблением.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3661

    ААМ > Fusballer 1 час назад

    Он ответил оскорблением на оскорбления

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17798

    Persona_non_Grata > ААМ 51 минуту назад

    " Что было раньше - яйцо или курица ? " ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11451

    BRO_football 1 час назад

    Пожалуйста, Артёмка. В истории российского футбола ты навсегда останешься как футболист, который мастурбировал на камеру!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1997

    spam2009 > BRO_football 1 час назад

    и подрезал кошельки в раздевалке

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11