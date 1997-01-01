Дзюба – после ухода из «Зенита»: «Спасибо всем засранцам за комплименты, вы давали силы. Без вас было бы скучно»

"засранец", забудь обо всех "комплиментах", полный вперед к славе на порнохабе...
Нападающий Артем Дзюба обратился к критикам в прощальном видео, посвященном уходу из «Зенита».
«Спасибо всем засранцам за комплименты. Вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах. Без вас было бы скучно», – сказал Дзюба в образе Дэдпула.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- «Зенит» подписал Дзюбу в 2015 году.
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