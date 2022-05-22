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  • «Иди картошку копай». Кокорин ответил подписчику, который напомнил игроку его статистику в «Фиорентине»

«Иди картошку копай». Кокорин ответил подписчику, который напомнил игроку его статистику в «Фиорентине»

22 мая 2022, 10:49
18

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал пост в соцсети, посвященный выходу в Лигу конференций.

В комментариях подписчик напомнил игроку, что у него ноль голов и ассистов за два сезона.

«Иди картошку у себя копай», – ответил Кокорин.

  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
  • Игрок не выходил на поле с апреля.
  • Летом Кокорин покинет «Фиорентину».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Anton1969
1653205980
Да уж лучше картошку копать, а не на попе сидеть, штаны протирать!!!
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B.G.
1653206696
Картошку копать - это труд! Кокорин, мля, бездельник
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MaxRnD
1653207951
Опять корона на одном ухе висит ? А ведь не так давно в турьме на шконаре рядом с парашей квартировал ! Видно не полегчало - рано выпустили ....
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ilichkadr
1653208768
Ну, копать картошку пока рановато, а вот сажать в самый раз.
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Semargl18
1653210338
Долбожмых.. картошку копают в сентябре.. на крайняк в августе.. у тебя в сельском хозяйстве знаний столько же сколько полезных действий за Фиорентину..
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Sedoi_Goblin
1653211783
Кирюха зачетно Кокору по*****ул)))) Не в бровь, а в глаз)))
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sochi-2013
1653212899
Из-за таких игруль, нашу молодежь не приглашали в Европу. За редким исключением.
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JTherry
1653215924
а ведь на этого бездаря кто-то глаз положит, ведь уйдет из Фиорентины бесплатно... и человек - ноль, ему и "цена - ноль"...
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"supermax"
1653218451
кого копать? ...ее ток посадили придурь
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portero
1653226163
Кока филонит за лямы, да и наглости добавил и так было с избытком. Вот зачем на убытка подписываться, что там можно узнать полезного и интересного....
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