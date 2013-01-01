Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой

«Иди картошку копай». Кокорин ответил подписчику, который напомнил игроку его статистику в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал пост в соцсети, посвященный выходу в Лигу конференций.

В комментариях подписчик напомнил игроку, что у него ноль голов и ассистов за два сезона.

«Иди картошку у себя копай», – ответил Кокорин.

  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
  • Игрок не выходил на поле с апреля.
  • Летом Кокорин покинет «Фиорентину».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Серия А. «Фиорентина» обыграла «Ювентус», Кокорин был в запасе; «Аталанта» уступила «Эмполи», Миранчук был на скамейке 1
Карапетян: «Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине», ему надо дать еще год в Италии» 4
«Цена – ноль». Кокорин уйдет из «Фиорентины» летом бесплатно («РБ Спорт») 14
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:49
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +22700

    JTherry 3 минуты назад

    а ведь на этого бездаря кто-то глаз положит, ведь уйдет из Фиорентины бесплатно... и человек - ноль, ему и "цена - ноль"...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6485

    sochi-2013 54 минуты назад

    Из-за таких игруль, нашу молодежь не приглашали в Европу. За редким исключением.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3432

    minaev23 > sochi-2013 42 минуты назад

    Потому что молододежь у нас бездарная. Чуть заиграл - всё звезда! Одна мечта в зените играть, и бабло рубить халявное.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1350

    Sedoi_Goblin 1 час назад

    Кирюха зачетно Кокору по*****ул)))) Не в бровь, а в глаз)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15680

    Cleaner 1 час назад

    Кокорин - быдлятина. Был, есть и будет.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1180

    Semargl18 1 час назад

    Долбожмых.. картошку копают в сентябре.. на крайняк в августе.. у тебя в сельском хозяйстве знаний столько же сколько полезных действий за Фиорентину..

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15423

    ilichkadr 2 часа назад

    Ну, копать картошку пока рановато, а вот сажать в самый раз.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6636

    Из Твери Леха 2 часа назад

    дак рано же еще картошку копать))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49886

    MaxRnD 2 часа назад

    Опять корона на одном ухе висит ? А ведь не так давно в турьме на шконаре рядом с парашей квартировал ! Видно не полегчало - рано выпустили ....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2166

    B.G. 2 часа назад

    Картошку копать - это труд! Кокорин, мля, бездельник

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16247

    Anton01011969 2 часа назад

    Да уж лучше картошку копать, а не на попе сидеть, штаны протирать!!!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1370

    Хейтер Аларм > Anton01011969 2 часа назад

    не штаны протирать, а получать лямы евро просто так!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11