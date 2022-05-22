«Иди картошку копай». Кокорин ответил подписчику, который напомнил игроку его статистику в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал пост в соцсети, посвященный выходу в Лигу конференций.

В комментариях подписчик напомнил игроку, что у него ноль голов и ассистов за два сезона.

«Иди картошку у себя копай», – ответил Кокорин.

«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

Игрок не выходил на поле с апреля.

Летом Кокорин покинет «Фиорентину».

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